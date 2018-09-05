Усик провів спаринг з Кличком: фото
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик продовжує підтримувати фізичну форму. Цього разу він провів спаринг з Володимиром Кличком.
Відповідне фото розміщено на сторінці самого боксера.
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"Чудовий спаринг, з великим чемпіоном", – підписав фото Усик.
Джерело: 24 Канал
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