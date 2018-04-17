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Усик розповів, чому його бій з росіянином Гассієвим перенесли

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Олександр Усик
Олександр Усик / Getty Images

Бій важковика Олександра Усика з російським володарем поясів IBF/WBA Муратом Гассієвим відклали через травму ліктя українця.

Про це український чемпіон повідомив на сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, раніше Раніше організатори WBSS заявляли, що вирішальний бій Усик – Гассієв відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії.

Усик отримав травми ліктя на тренуванні, що вже підтвердила незалежна медична комісія.

Хочу сказати, що у своєму тренувальному таборі я отримав травму руки, і бій 11 травня не відбудеться. Організаторам повідомимо, як тільки будемо готові. Вони скажуть нову дату. Команду Гассієва прошу вибачення за незручності. Це спорт, так буває. Фанатам дякую за підтримку, трохи почекайте. Світ любить сильних,
– зазначив українець у відеозверненні.

Відеозвернення Олександра Усика щодо бою з Муратом Гассієвим

За словами голови промоутерської компанії K2 Promotion Ukraine Олександра Красюка, про операцію на лікті не йдеться, пише ISport.

"Зараз ми з упевненістю можемо стверджувати, що оперативне втручання вже не потрібне. Олександр незабаром повинен повернутися до тренувань. Одному Богу відомо напевно, наскільки довго затягнеться процес реабілітації. Ми вважаємо, що реабілітація не затягнеться надовго і вже влітку, в кінці червня або початку липня, Олександр буде готовий у повному здоров'ї і на піку форми провести бій із Гассіевим", – зазначив він.

Крім того, промоутер додав, що ні компанія K2 Promotion Ukraine, ні сам Усик не давали згоди на перенесеннябою до Росії.

Мені складно коментувати спроби і можливості будь-яких учасників ринку викупити бій і провести його в Росії. Однозначно можу стверджувати лише те, що ні Олександр Усик, як боксер, ні K2 Promotion, як його промоутер, своєї згоди на поєдинок в Росії не давали. Тому перекупити поєдинок, можливо, вони і можуть, але от змусити Усика боксувати там, звичайно ж, ні,
– запевнив Красюк.

Теги: Новини спорту Бокс Олександр Усик Усик – Гассієв
Джерело: 24 Канал
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