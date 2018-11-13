Усик розповів про поїздки до Криму та Москви, а також відповів, громадянином якої країни він є

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик сповістив, що радо відвідує окупований Крим, коли у нього з'являється така можливість, і не гребує поїздками до Москви. Водночас він наголосив, що є громадянином лише однієї країни.

Про це боксер розповів у коментарі BBC.

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Зокрема, спортсмен зауважив, попри те, що його родина живе у Києві, він, коли з’являється така нагода, їздить до окупованого Криму, оскільки там у нього залишилося багато друзів і живуть рідні: сестра, племінники, куми.

"Це мій дім. Звісно, я їжджу туди, як лише у мене з’являється можливість і час, я беру машину та їду туди. На обох контрольних пунктах до мене ставляться з повагою, навіть сприяють швидкому проходженню. І я швиденько пересідаю на машину, яка на мене очікує та їду додому", – зазначив Усик.

Як запевнив боксер, він має лише один паспорт – паспорт громадянина України.

"За законодавством, ми не маємо права в Україні мати подвійне громадянство. Потрійне можемо, а подвійне – ні", – іронічно прояснив чемпіон.

Також він розповів, що бував кілька разів у Москві.

"Востаннє, коли був на поєдинку (проти Гассієва – 24 канал), до цього їздив до товариша на день народження", – додав Усик.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик вразив новою відповіддю на питання: "Чий Крим?" За його словами, Крим – Божий, і все залежить від народу та "волі Господньої".