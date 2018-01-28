Усик сповістив, чим хоче зайнятися після бою з Брієдісом

Новоспечений чемпіон світу за версіями WBO та WBC Олександр Усик поділився планами на майбутнє. Зокрема, спортсмен поки про фінал не думає, проте хоче якнайшвидше побачити свою родину.

Про це він розповів на прес-конференції після бою

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Зауважимо, що Усик перебував у хорошому настрої, щоправда він зауважив, що поки не думає про фінал, натомість хоче якнайшвидше потрапити у готель.

"Фінал? Я взагалі не думаю про це. Я зараз думаю про те, щоб скоріше повернутися в роздягальню, переодягнутися, поїхати в номер, поспати, а завтра швидко поїхати додому та обійняти свою родину. А про фінал я буду думати тоді, коли цей фінал буде", – підкреслив боксер.

Крім того, він зауважив, що в його колекції з’явився ще один пояс (WBC – "24").

"З яким поясом я піду в понеділок на роботу? А я не працюю. Ось моя робота (показує на пояси – "24"). Можливо, ви хотіли запитати, з яким поясом я в понеділок поведу дочку в школу? Я обидва візьму. Повішу на різні плечі та піду районом, її в школу поведу. Якщо серйозно, то пояси не буду брати. Будуть вони лежати вдома, буде у них почесне місце. Та й у понеділок я не піду нікуди", – додав Усик.