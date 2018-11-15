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      Усик став героєм дивного мультфільму: відео

      912 Читать новость на русском
      Олександр Усик та Тоні Белью
      Олександр Усик та Тоні Белью

      Про поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) і британця Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) зняли кумедний мультиплікаційний ролик.

      Авторами відео стала студія анімації Mojahed Fudailat, яка регулярно робить мультики про головні бої в боксі і змішаних єдиноборствах.

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      Усик в новому мультфільмі тільки боксує і не говорить, тоді як його суперник багато базікає під час бою. Після нокауту Усик зійшовся поглядом з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, бій проти якого є для українця головною метою на новому етапі його кар'єри.

      Нагадаємо, що 11 листопада Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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