Усик став героєм дивного мультфільму: відео

Про поєдинок абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) і британця Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) зняли кумедний мультиплікаційний ролик.

Авторами відео стала студія анімації Mojahed Fudailat, яка регулярно робить мультики про головні бої в боксі і змішаних єдиноборствах.

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Усик в новому мультфільмі тільки боксує і не говорить, тоді як його суперник багато базікає під час бою. Після нокауту Усик зійшовся поглядом з чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, бій проти якого є для українця головною метою на новому етапі його кар'єри.

Нагадаємо, що 11 листопада Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

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