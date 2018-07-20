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Усик та Гассієв показали однакову вагу на зважуванні та провели дуель поглядами: відео

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Усик – Гассієв: дуель поглядів
Усик – Гассієв: дуель поглядів

За день до боксерського поєдинку у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії українець Олександр Усик (14-0, 11 КО) та росіянин Мурат Гассієв (26-0, 19 КО) провели чергову дуель поглядів.

Це відбулося під час відкритого зважування боксерів у Москві. Варто зазначити, що обоє суперників показали однакову вагу – 89,9 кілограм, тим самим вклавшись у рамки першої важкої ваги (до 90,72 кілограми).

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Варто зазначити, що зважування відбулося на одній з площ Москви, де в суботу, 21 липня, і відбудеться боксерський поєдинок.

Відео дуелі поглядів Усика та Гассієва

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Нагадаємо, це буде бій за титули чемпіона у важкій вазі (WBA, WBC, WBO, IBF та за версією The Ring), трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів.

 

 

Теги: Новини спорту Усик – Гассієв Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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