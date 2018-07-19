20:01
19 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
25°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 18°C
  • субота
    25°C 19°C
  • неділя
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Царь-двігатєль Росії. Попелюшка по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 18 липня
Вєсті.UA. Винник викладатиме Вовчицезнавство. Ємець тікає з затопленого "Титаніка"
Вєсті.UA
21:14, 18 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, 18 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Усик та Гассієв провели дуель поглядів: відео

756 Читать новость на русском
Усик та Гассієв провели дуель поглядів
Усик та Гассієв провели дуель поглядів

Український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО) провів дуель поглядів з росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) напередодні бою у Москві 21 липня.

Дуель поглядів відбулася у Москві, де обоє боксерів закінчують підготовку до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Поєдинок має відбутися у суботу, 21 липня.

Читайте також: Бій Усик – Гассієв: дата та час поєдинку

Усик та Гассієв прийшли на прес-конференцію зі своїми чемпіонськими поясами – WBC і WBO в Усика та IBF і WBA в Гассієва. Саме вони, а також чемпіонський титул за версією The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів дістанеться переможцю цього поєдинку.

Дуель поглядів Усика та Гассієва

 

Теги: Новини спорту Бокс Усик – Гассієв Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
сьогодні, 20:01 Криваве "хлібне" перемир’я: сумна статистика обстрілів і втрат на Донбасі
1
Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
сьогодні, 19:02 Небезпечно для життя: як не перетворити Україну на вигрібну яму ЄС та світу
Тетяна Бучок 480
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сьогодні, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 1012
В Израиле фактически узаконили апартеид
сьогодні, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1013
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сьогодні, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 215
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Паралімпіада-2018: медальний залік
 18 березня , 09:05
Конфуз на Олімпіаді: у фігуристки розстібнулась сукня і випадково оголились груди
 19 лютого , 17:38
Синоптик сповістила, коли в Україні почнеться літня спека
 18 липня , 22:34
Росія уїдливо відреагувала на солідарність України з Британією щодо видворення дипломатів
28 березня , 17:56
Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи
19 березня , 18:52
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук