Усик та Гассієв провели дуель поглядів: відео

Український боксер Олександр Усик (14-0, 11 КО) провів дуель поглядів з росіянином Муратом Гассієвим (26-0, 19 КО) напередодні бою у Москві 21 липня.

Дуель поглядів відбулася у Москві, де обоє боксерів закінчують підготовку до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії. Поєдинок має відбутися у суботу, 21 липня.

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Усик та Гассієв прийшли на прес-конференцію зі своїми чемпіонськими поясами – WBC і WBO в Усика та IBF і WBA в Гассієва. Саме вони, а також чемпіонський титул за версією The Ring, трофей Моххамеда Алі та чек на 10 мільйонів доларів дістанеться переможцю цього поєдинку.

Дуель поглядів Усика та Гассієва