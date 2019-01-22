Усик та Гвоздик здобули престижні нагороди WBC

Відразу два українські боксери – Олександр Усик та Олександр Гвоздик удостоїлись нагород від WBC (Світової боксерської ради).

WBC визнала Олександра Гвоздика, який володіє поясом організації у напівважкій вазі, відкриття 2018 року.

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Саме у 2018 році Гвоздик став чемпіоном у напівважкій вазі, брутально нокаутувавши Адоніса Стівенсона.

Не залишився без нагороди абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Його нокаут у поєдинку з Тоні Белью визнано найкращим у 2018 році.

Нагадаємо, що Усик потрапив у топ-5 боксерів світу за версією BoxingScene незалежно від вагової категорії. Ще один українець Василь Ломаченко – на другій позиції.