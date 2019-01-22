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      Усик та Гвоздик здобули престижні нагороди WBC

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      Усик та Гвоздик здобули престижні нагороди WBC
      Усик та Гвоздик здобули престижні нагороди WBC / Соцмережі

      Відразу два українські боксери – Олександр Усик та Олександр Гвоздик удостоїлись нагород від WBC (Світової боксерської ради).

      WBC визнала Олександра Гвоздика, який володіє поясом організації у напівважкій вазі, відкриття 2018 року.

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      Саме у 2018 році Гвоздик став чемпіоном у напівважкій вазі, брутально нокаутувавши Адоніса Стівенсона.

       

       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Revelation of 2018 Oleksandr Gvozdyk #WBC #Boxing #wbcbest18 @AlexandrGvozdyk

      Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

      Не залишився без нагороди абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Його нокаут у поєдинку з Тоні Белью визнано найкращим у 2018 році.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Knockout of 2018 Usyk KO Bellew #WBC #Boxing #wbcbest18 @usykaa

      Допис, поширений World Boxing Council (@wbcboxing)

       

       

       

      Нагадаємо, що Усик потрапив у топ-5 боксерів світу за версією BoxingScene незалежно від вагової категорії. Ще один українець Василь Ломаченко – на другій позиції.

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Олександр Гвоздик
      Джерело: 24 Канал
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