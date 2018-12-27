Усик та Ломаченко поборються за престижні нагороди

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в декілька номінацій авторитетного журналу The Ring.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) та чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) претендують на звання "Боєць року". Анатолій Ломаченко – на "Тренер року", повідомляє сайт The Ring.

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Усик також побореться за нагороду за найкращий нокаут року.

Боєць року:

– Сауль Альварес

– Тайсон Ф'юрі

– Іноуе Наоя

– Василь Ломаченко

– Олександр Усик

Нокаут року:

– Олександр Усик ТКО 8 Тоні Белью

– Ділліан Уайт КО 6 Лукас Браун

– Джермалл Чарлі КО 2 Уго Сентено

– Іноуе Наоя КО 1 Хуан Карлос Пайал

– Теофімо Лопес КО 1 Мейсон Менард

Тренер року:

– Бен Девісон

– Роберт Гарсія

– Шинго Інує

– Анатолій Ломаченко

– Едді Рейносо

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