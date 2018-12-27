Усик та Ломаченко поборються за престижні нагороди
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в декілька номінацій авторитетного журналу The Ring.
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) та чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) претендують на звання "Боєць року". Анатолій Ломаченко – на "Тренер року", повідомляє сайт The Ring.
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Усик також побореться за нагороду за найкращий нокаут року.
Боєць року:
– Сауль Альварес
– Тайсон Ф'юрі
– Іноуе Наоя
– Василь Ломаченко
– Олександр Усик
Нокаут року:
– Олександр Усик ТКО 8 Тоні Белью
– Ділліан Уайт КО 6 Лукас Браун
– Джермалл Чарлі КО 2 Уго Сентено
– Іноуе Наоя КО 1 Хуан Карлос Пайал
– Теофімо Лопес КО 1 Мейсон Менард
Тренер року:
– Бен Девісон
– Роберт Гарсія
– Шинго Інує
– Анатолій Ломаченко
– Едді Рейносо
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