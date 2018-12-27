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      Усик та Ломаченко поборються за престижні нагороди

      70 Читать новость на русском
      The Ring
      The Ring / ringtv.com

      Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в декілька номінацій авторитетного журналу The Ring.

      Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) та чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) претендують на звання "Боєць року". Анатолій Ломаченко – на "Тренер року", повідомляє сайт The Ring.

      Читайте також: Нокаути Усика та Гвоздика потрапили у топ-10 у 2018 році: відео

      Усик також побореться за нагороду за найкращий нокаут року.

      Боєць року:

      – Сауль Альварес
      – Тайсон Ф'юрі
      Іноуе Наоя
      – Василь Ломаченко
      – Олександр Усик

      Нокаут року:

      Олександр Усик ТКО 8 Тоні Белью
      – Ділліан Уайт КО 6 Лукас Браун
      – Джермалл Чарлі КО 2 Уго Сентено
      – Іноуе Наоя КО 1 Хуан Карлос Пайал
      – Теофімо Лопес КО 1 Мейсон Менард

      Тренер року:

      – Бен Девісон
      – Роберт Гарсія
      – Шинго Інує
      – Анатолій Ломаченко
      – Едді Рейносо

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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