Усик та Ломаченко "показали клас" зі стрибків у воду: відео
Олександр Усик і Василь Ломаченко проводять свою відпустку в Україні і вирішили показати клас у синхронних стрибках у воду.
Відповідне відео опублікували на об'єднаній сторінці Василя та Олександра в Instagram.
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Нагадаємо, що Василя Ломаченка поставили на вершину рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Цю позицію український боксер утримує вже третій місяць поспіль. Крім Ломаченка, в рейтингу з'явився ще один українець, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.
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Джерело: 24 Канал
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