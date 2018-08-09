Усик та Ломаченко "показали клас" зі стрибків у воду: відео

Олександр Усик і Василь Ломаченко проводять свою відпустку в Україні і вирішили показати клас у синхронних стрибках у воду.

Відповідне відео опублікували на об'єднаній сторінці Василя та Олександра в Instagram.

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Полная версия Публикация от LomUs Official (@lomus_17) 9 Авг 2018 в 3:41 PDT

Нагадаємо, що Василя Ломаченка поставили на вершину рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Цю позицію український боксер утримує вже третій місяць поспіль. Крім Ломаченка, в рейтингу з'явився ще один українець, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик.

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