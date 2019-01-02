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      Усик та Ломачено у топ-5 найкращих боксерів світу за версією BoxingScene

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      Ломаченко та Усик потрапили в топ-5 боксерів світу за версією BoxingScene
      Ломаченко та Усик потрапили в топ-5 боксерів світу за версією BoxingScene / twitter.com/boxingscene

      Відразу двоє українських боксерів потрапили в рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxingScene. Зокрема, в десятці найкращих абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко.

      В оновленому рейтингу не відбулося ніяких змін в порівнянні з останньою редакцією на початку жовтня 2018 року.

      Читайте також: Олександр Усик – найкращий боксер 2018 року у світі за WBA

      1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO) – чемпіон WBO в напівсередній вазі
      2. Василь Ломаченко (12-0, 9 КО) – чемпіон WBA і WBO в легкій вазі
      3. Майкі Гарсія (39-0, 30 KO) – чемпіон WBC і IBF у легкій вазі
      4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO) – чемпіон WBA і WBC в середній вазі
      5. Олександр Усик (16-0, 12 КО) – чемпіон WBA, WBO, WBC і IBF у важкій вазі
      6. Срісакет Сор Рунгвісаі (47-4-1, 41 KO) – чемпіон WBC у другій найлегшій вазі
      7. Геннадій Головкін (38-1-1, 34 KO)
      8. Іноуе Наоя (17-0, 15 KO) – регулярний чемпіон WBA в найлегшій вазі
      9. Еррол Спенс (24-0, 21 KO) – чемпіон IBF в напівсередній вазі
      10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO) – чемпіон WBA в напівлегкій вазі

      Нагадаємо, Олександр Усик завершив 2018 рік на четвертій сходинці рейтингу Р4. Також його було визнано боксером року за версіями видань ESPN, Sports Illustrated, BoxingTalk і Yahoo. Також українець отримав приз "Боксер року" за версією журналу The Ring.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Олександр Усик Бокс Василь Ломаченко Спорт
      Джерело: 24 Канал
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