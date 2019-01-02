Усик та Ломачено у топ-5 найкращих боксерів світу за версією BoxingScene

Відразу двоє українських боксерів потрапили в рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією BoxingScene. Зокрема, в десятці найкращих абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик та чемпіон світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі Василь Ломаченко.

В оновленому рейтингу не відбулося ніяких змін в порівнянні з останньою редакцією на початку жовтня 2018 року.

Читайте також: Олександр Усик – найкращий боксер 2018 року у світі за WBA

1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO) – чемпіон WBO в напівсередній вазі

2. Василь Ломаченко (12-0, 9 КО) – чемпіон WBA і WBO в легкій вазі

3. Майкі Гарсія (39-0, 30 KO) – чемпіон WBC і IBF у легкій вазі

4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO) – чемпіон WBA і WBC в середній вазі

5. Олександр Усик (16-0, 12 КО) – чемпіон WBA, WBO, WBC і IBF у важкій вазі

6. Срісакет Сор Рунгвісаі (47-4-1, 41 KO) – чемпіон WBC у другій найлегшій вазі

7. Геннадій Головкін (38-1-1, 34 KO)

8. Іноуе Наоя (17-0, 15 KO) – регулярний чемпіон WBA в найлегшій вазі

9. Еррол Спенс (24-0, 21 KO) – чемпіон IBF в напівсередній вазі

10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO) – чемпіон WBA в напівлегкій вазі

Нагадаємо, Олександр Усик завершив 2018 рік на четвертій сходинці рейтингу Р4. Також його було визнано боксером року за версіями видань ESPN, Sports Illustrated, BoxingTalk і Yahoo. Також українець отримав приз "Боксер року" за версією журналу The Ring.