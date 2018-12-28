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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Усик танцем Майкла Джексона спробував підкорити Нью-Йорк: відео

      2685 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик / WBSS

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик порадував своїх прихильників черговим відео.

      На своїй сторінці в Instagram непереможний український боксер поділився відео з Нью-Йорку.

      Читайте також: Олександр Усик пояснив, чому не спілкується українською

      Як відомо, Олександр літав до США, щоб підтримати українського чемпіона світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі Василя Ломаченка у бою проти Хосе Педраси.

      Усик опублікував відео, як він танцює на вулицях Нью-Йорка. Ролик супроводжується відомою піснею американського співака Майкла Джексона.

       

       

       

       

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      Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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