Усик танцем Майкла Джексона спробував підкорити Нью-Йорк: відео
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик порадував своїх прихильників черговим відео.
На своїй сторінці в Instagram непереможний український боксер поділився відео з Нью-Йорку.
Читайте також: Олександр Усик пояснив, чому не спілкується українською
Як відомо, Олександр літав до США, щоб підтримати українського чемпіона світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі Василя Ломаченка у бою проти Хосе Педраси.
Усик опублікував відео, як він танцює на вулицях Нью-Йорка. Ролик супроводжується відомою піснею американського співака Майкла Джексона.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
Баскетбол: "Хімік" наприкінці зустрічі вирвав перемогу у "Дніпро-Азота"10 березня 2013 , 09:53
Дайджест: Металіст" нехтує уболівальниками, а "Торіно" не віддасть свого "забиваку"4 листопада 2013 , 23:03
"Барселона" здобула 500 виїзну перемогу в Прімері9 лютого 2015 , 09:59