Усик танцем Майкла Джексона спробував підкорити Нью-Йорк: відео

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик порадував своїх прихильників черговим відео.

На своїй сторінці в Instagram непереможний український боксер поділився відео з Нью-Йорку.

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Як відомо, Олександр літав до США, щоб підтримати українського чемпіона світу за версіями WBA/WBO в легкій вазі Василя Ломаченка у бою проти Хосе Педраси.

Усик опублікував відео, як він танцює на вулицях Нью-Йорка. Ролик супроводжується відомою піснею американського співака Майкла Джексона.

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