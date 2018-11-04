Усик у стилі "Бригади" відправився на бій з Белью: відео
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) відправився на поєдинок проти Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).
У своєму Facebook українець поділився відео, де він на Bentley з іменними номерами TEAMUSYK і під пісню з серіалу "Бригада" їде в аеропорт "Бориспіль", звідки вирушить до Манчестера, пише Xsport.
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Зазначимо, що пізніше відео було видалено з підтвердженого аккаунта боксера, але залишилося в інтернеті.
Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.
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Джерело: 24 Канал
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