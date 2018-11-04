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      Усик у стилі "Бригади" відправився на бій з Белью: відео

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      Олександр Усик вирушив у Манчестер на бій з Тоні Белью
      Олександр Усик вирушив у Манчестер на бій з Тоні Белью

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (15-0, 11 КО) відправився на поєдинок проти Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

      У своєму Facebook українець поділився відео, де він на Bentley з іменними номерами TEAMUSYK і під пісню з серіалу "Бригада" їде в аеропорт "Бориспіль", звідки вирушить до Манчестера, пише Xsport.

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      Зазначимо, що пізніше відео було видалено з підтвердженого аккаунта боксера, але залишилося в інтернеті.

      Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Бокс Олександр Усик Усик – Белью Спорт
      Джерело: 24 Канал
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