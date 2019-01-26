Усик у травні проведе бій у новій ваговій категорії

Промоутер Олександр Красюк (K2 Promotions Ukraine) заявив, що мета чинного абсолютного чемпіона світу у важкій вазі українця Олександра Усика – звання короля у суперважкій вазі. Перший крок до заповітної мети буде зроблений у травні в США.

Очікується, що українець дебютує у рамках суперважкої вагової категорії.

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"Мета Усика – стати королем в суперважкій вазі. Якщо для досягнення цієї мети йому вистачить одного року, буде взагалі здорово. Якщо ж ні, ми будемо поетапно рухатися у цьому напрямку. До тих пір, поки він не збере у своїх руках всі чемпіонські титули хевівейта (Суперважка вага, – Спорт24). Але зараз у нас інше завдання. Зараз ми працюємо над його дебютом, стартом в хевівейті", – сказав Усик в інтерв'ю BoxingScene.

Промоутер підтвердив, що наступний бій українець практично точно проведе в США.

"Ми зустрічалися в Нью-Йорку. Я, Едді Хірн і менеджер Усика Егіс Клімас. Планували його наступні кроки. Станом на сьогодні, швидше за все, Усик вийде в ринг десь в середині травня у США", – заявив промоутер Усика.

За словами Красюка, пошук опонента триває. "З суперником поки що не визначилися. Але ми вибираємо. Вибираємо серед кращих боксерів-суперважковаговиків з ім'ям. Його дебют у суперважкій вазі покаже, наскільки він до цього готовий. А вже після бою ми приймемо остаточне рішення – переходити в хевівейт або продовжувати боксувати в крузервейті (до 90,7 кг)", – розповів Красюк.

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