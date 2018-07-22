Усик вигукнув після бою "Батя в здании!"

Користувачі Facebook неоднозначно відреагували на перемогу Олександра Усика. А все через його вигук після бою – "Батя в здании".

Дописувачі впевнені, що такий коментар був зайвим.

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Адже це цитата – з реп-пісні російського відео-блогера Юрія Хованського, який підтримав агресію Путіна в Україні. Ця фраза давно стала мемом, і означає – я тут за головного.

Фрагмент відео з цими словами з пісні Юрія Хованського

До слова, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF українець Олександр Усик присвятив історичну перемогу над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії своїм батькам, тренерам та тим, хто долучився до його тріумфу.