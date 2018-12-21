Усик вирушив до Лондона, де оцінить свого ймовірного суперника
Олександр Усик побуває на поєдинку свого ймовірного наступного суперника Карлоса Такама.
Олександр Усик оцінить у справі свого ймовірного суперника.
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Наш чемпіон вирушив до Лондона, де у суботу, зокрема, битиметься камерунець Карлос Такам.
Карлос Такам
Нагадаємо, за словами промоутера Едді Хірна, швидше за все Усик незабаром дебютує в хевівейті, а супертяжі Ділліан Уайт і Дерек Чісора (у яких запланований реванш на 22 грудня) і також француз Карлос Такам – його можливі опоненти по дебюту в суперважкій вазі.
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Джерело: 24 Канал
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