Усик вирушив до Лондона, де оцінить свого ймовірного суперника

Олександр Усик побуває на поєдинку свого ймовірного наступного суперника Карлоса Такама.

Олександр Усик оцінить у справі свого ймовірного суперника.

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Наш чемпіон вирушив до Лондона, де у суботу, зокрема, битиметься камерунець Карлос Такам.



Карлос Такам

Нагадаємо, за словами промоутера Едді Хірна, швидше за все Усик незабаром дебютує в хевівейті, а супертяжі Ділліан Уайт і Дерек Чісора (у яких запланований реванш на 22 грудня) і також француз Карлос Такам – його можливі опоненти по дебюту в суперважкій вазі.

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