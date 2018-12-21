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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Усик вирушив до Лондона, де оцінить свого ймовірного суперника

      85 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

      Олександр Усик побуває на поєдинку свого ймовірного наступного суперника Карлоса Такама.

      Олександр Усик оцінить у справі свого ймовірного суперника.

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      Наш чемпіон вирушив до Лондона, де у суботу, зокрема, битиметься камерунець Карлос Такам.

      карлос такам
      Карлос Такам

      Нагадаємо, за словами промоутера Едді Хірна, швидше за все Усик незабаром дебютує в хевівейті, а супертяжі Ділліан Уайт і Дерек Чісора (у яких запланований реванш на 22 грудня) і також француз Карлос Такам – його можливі опоненти по дебюту в суперважкій вазі.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Новини України Спорт Камерун Олександр Усик Бокс
      Джерело: 24 Канал
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