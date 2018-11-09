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      Усик вийшов на зважування з Белью у шарфі "Манчестер Сіті": стало відомо чому

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      Усик одягнув шарф "Манчестер Сіті", за який виступає Олександр Зінченко
      Усик одягнув шарф "Манчестер Сіті", за який виступає Олександр Зінченко

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик несподівано завітав на традиційну церемонію зважування в шалику чинного чемпіона Англії – "Манчестер Сіті".

      Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, пояснив появу свого клієнта на зважуванні в шарфі "Манчестер Сіті".

      Читайте також: Белью виявився важчим за Усика під час зважування: відео

      Таким чином Саша вирішив підтримати свого друга Олександра Зінченка, з яким вони досить тісно спілкуються,
      – цитує Усика Tribuna.com.

      Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO, WBC та IBF, якими володіє саме Усик. Орієнтовний час початку поєдинку – о 23:30 за Києвом.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Бокс Олександр Зінченко Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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