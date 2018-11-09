Усик вийшов на зважування з Белью у шарфі "Манчестер Сіті": стало відомо чому

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик несподівано завітав на традиційну церемонію зважування в шалику чинного чемпіона Англії – "Манчестер Сіті".

Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, пояснив появу свого клієнта на зважуванні в шарфі "Манчестер Сіті".

Читайте також: Белью виявився важчим за Усика під час зважування: відео

Таким чином Саша вирішив підтримати свого друга Олександра Зінченка, з яким вони досить тісно спілкуються,

– цитує Усика Tribuna.com.

Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону стоятимуть пояси за версіями WBA, WBO, WBC та IBF, якими володіє саме Усик. Орієнтовний час початку поєдинку – о 23:30 за Києвом.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24