Усик "взув" Зінченка за кількістю підписників у соцмережі: фото
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на друге місце серед українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram.
Згідно з рейтингом, складеним статистичним агентством Aredi.Agency, тепер у боксера в популярній соцмережі 481 тисяча підписників.
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Зазначимо, що на першому місці йде Василь Ломаченко, у якого більше мільйона шанувальників.
У десятку рейтингу також входять (в порядку зниження підписників): Євген Коноплянка (футбол), Еліна Світоліна (теніс), Андрій Ярмоленко (футбол), Юлія Левченко (легка атлетика), Андрій Лунін (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) і Дар'я Білодід (дзюдо).
Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.
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