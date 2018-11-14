Усик "взув" Зінченка за кількістю підписників у соцмережі: фото

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на друге місце серед українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram.

Згідно з рейтингом, складеним статистичним агентством Aredi.Agency, тепер у боксера в популярній соцмережі 481 тисяча підписників.

Читайте також: Усик розповів про поїздки до Криму та Москви, а також відповів, громадянином якої країни він є

Зазначимо, що на першому місці йде Василь Ломаченко, у якого більше мільйона шанувальників.

У десятку рейтингу також входять (в порядку зниження підписників): Євген Коноплянка (футбол), Еліна Світоліна (теніс), Андрій Ярмоленко (футбол), Юлія Левченко (легка атлетика), Андрій Лунін (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) і Дар'я Білодід (дзюдо).

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24