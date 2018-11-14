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      Усик "взув" Зінченка за кількістю підписників у соцмережі: фото

      184 Читать новость на русском
      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) піднявся на друге місце серед українських спортсменів за кількістю підписників в Instagram.

      Згідно з рейтингом, складеним статистичним агентством Aredi.Agency, тепер у боксера в популярній соцмережі 481 тисяча підписників.

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      Зазначимо, що на першому місці йде Василь Ломаченко, у якого більше мільйона шанувальників.

      У десятку рейтингу також входять (в порядку зниження підписників): Євген Коноплянка (футбол), Еліна Світоліна (теніс), Андрій Ярмоленко (футбол), Юлія Левченко (легка атлетика), Андрій Лунін (футбол), Святослав Михайлюк (баскетбол) і Дар'я Білодід (дзюдо).

      Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу Олександр Усик переміг британця Тоні Белью. У восьмому раунді Белью пропустив потужний удар і впав на ринг. Він намагався підвестися, але суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Олександр Усик Олександр Зінченко Бокс
      Джерело: 24 Канал
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