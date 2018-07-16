Усик залишився без тренера перед поєдинком з Гассієвим

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик (14-0, 11 КО) більше не працює з Сергієм Ватаманюком.

Про це Усик розповів у прев'ю до фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) проти Мурата Гассієва (26-0, 19 КО).

Він не був моїм тренером по-справжньому, просто допомагав готуватися в деяких нюансах. Зараз ми розлучилися, тому що його робота не допомагала мені розвиватися. Я не хочу працювати з людиною, просто щоб хтось був. Ватаманюк - хороший хлопець, але насправді це не професія, – зазначив український боксер.

Готувати Усика до фіналу WBSS проти Мурата Гассієва (26-0, 19 КО) буде його катмен Расс Анбер.

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"Він пише план, виправляє помилки в моїй роботі. Такий собі куратор, який допомагає мені", – підсумував Олександр.

Нагадаємо, фінальна зустріч WBSS між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком відбудеться 21 липня на арені спорткомплексу "Олімпійський". Раніше Усик відмовлявся битися в Росії, але потім передумав і заявив, що поїде в Москву тільки за перемогою.