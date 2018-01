Усик записав жартівливу пісню і кліп

Чемпіон світу з боксу за версією WBO українець Олександр Усик записав жартівливу пісню та відео кліп на неї. Таким чином боксер вирішив сам себе потролити.

Відповідне відео опублікованк на Facebook-сторінці Усика.

Зазначимо, що в день офіційної процедури зважування перед боєм з Марко Хуком Усик на запитання відповів How do you feel? (Як ви себе почуваєте?) – I'm feel. I'm very feel! (Я відчуваю. Я дуже відчуваю).

В наступного дня, коли український спортсмен вже знав, що помилився, то на ідентичне запитання відповів тією ж фразою: I'm feel. I'm very feel!. Після цього в Усика і виникла ідея створити пісню, яка через півтора місяця була записана у студії.

Нагадаємо, 27 січня у Ризі відбудеться перший півфінальний поєдинок в рамках World Boxing Super Series між чемпіоном світу за версією WBO у важкій вазі Олександром Усиком (12-0, 10 КО) і чемпіоном світу за версією WBC в цій же вазі Майрісом Брієдісом (23-0, 18 КО) з Латвії.