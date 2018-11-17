Усик збереже свої пояси при переході у суперважкий дивізіон

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО), заявив, що українець не поспішає розлучатися з титулами і збереже їх навіть при переході у суперважкий дивізіон.

Про це Красюк повідомив у інтерв'ю для YouTube-каналу VideoBoxing.

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По декількох версіях Усик є суперчемпіоном, тому у нього буде 18 місяців, по праву, для того, щоб провести обов'язковий захист. А це означає, що якщо він приймає рішення битися в іншій ваговій категорії, пояси залишатимуться за ним. Ми не квапитимемося позбавлятися від поясів,

– сказав Красюк.

Зазначимо, що головним фаворитом на бій з Олександром Усиком у Великобританії вважається Ділліан Уайт (24-1, 17 КО), якого в грудні чекає інтригуючий реванш з Дереком Чісорою (29-8, 21 КО).

Нагадаємо, що Усик здобув перемогу над Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі.

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