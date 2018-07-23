Усик зміг нейтралізувати головну зброю Мурата, – Валуєв про причини поразки Гассієва

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв прокоментував перемогу Олександра Усика (15-0, 11 КО) над Муратом Гассієвим (26-1, 19 КО) у фіналі WBSS.

Російський боксер вважає, що абсолютному чемпіонові світу у важкій вазі Усику вдалося нейтралізувати головну зброю Гассієва – удари по корпусу і печінці.

Читайте також: Усик піднявся на сьому позицію у рейтингу найкращих боксерів світу

Я дізнався, що Мурат тривалий час готувався в умовах середньогір'я, виявилося, що він і спустився звідти зовсім недавно. Для мене це досить дивно, тому що, коли готувалися ми, то спеціально закладали певний час на акліматизацію. Думаю, це могло позначитися. Також важливо, що Усик зміг нейтралізувати головну зброю Мурата – удари по корпусу і печінці. Безумовно, Гассієв ще дуже молодий і потенціал у нього великий, – сказав Валуєв.

Нагадаємо, у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим перемогу здобув Олександр Усик. Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут, тож все вирішували судді.