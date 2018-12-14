Усик зробив несподівану заяву щодо своєї кар'єри після боксу
Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA, WBO, WBC і WBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів чим хотів би займатися після завершення спортивної кар'єри.
В інтерв'ю телеканалу "112" Усик розповів, що мріє про кіно після завершення боксерської кар'єри.
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Дай Бог ще років 7-8 побоксувати, а потім хотів би зніматися в кіно. Голлівуд? Я ще не володію англійською так, як би хотілося. Вчу, але такий ледачий, що просто не можу собі уявити, який я лінивий. Це необхідно на даний момент, як і плавати,
– розповів Олександр Усик.
Раніше повідомлялося, що Олександру Усику надійшла пропозиція взяти участь в зйомках голлівудського фільму "Крід – 2".
Виявилося, що на контакт з боксером виходив сам автор проекту, зірка Голлівуду і виконавець головної ролі Сільвестр Сталлоне. Олександру було запропоновано взяти участь у проекті, але Усик відповів відмовою. Причина банальна – саме в цей час українець проводив підготовку до поєдинку проти екс-чемпіона світу у важкій вазі 35-річного британця Тоні Белью.
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