Усик зробив несподівану заяву щодо своєї кар'єри після боксу

Український чемпіон світу у важкій вазі за версією WBA, WBO, WBC і WBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) розповів чим хотів би займатися після завершення спортивної кар'єри.

В інтерв'ю телеканалу "112" Усик розповів, що мріє про кіно після завершення боксерської кар'єри.

Читайте також: Стану на сторону монахів, – Усик пригрозив радикалам через Лавру

Дай Бог ще років 7-8 побоксувати, а потім хотів би зніматися в кіно. Голлівуд? Я ще не володію англійською так, як би хотілося. Вчу, але такий ледачий, що просто не можу собі уявити, який я лінивий. Це необхідно на даний момент, як і плавати,

– розповів Олександр Усик.

Раніше повідомлялося, що Олександру Усику надійшла пропозиція взяти участь в зйомках голлівудського фільму "Крід – 2".

Виявилося, що на контакт з боксером виходив сам автор проекту, зірка Голлівуду і виконавець головної ролі Сільвестр Сталлоне. Олександру було запропоновано взяти участь у проекті, але Усик відповів відмовою. Причина банальна – саме в цей час українець проводив підготовку до поєдинку проти екс-чемпіона світу у важкій вазі 35-річного британця Тоні Белью.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24