Усик зустрінеться з Белью в Києві

31-річний українець, чемпіон світу за версіями WBC, IBF, WBA і WBO у важкій вазі (до 90,7 кг) Олександр Усик зустрітися з екс-чемпіоном WBC британцем Тоні Белью в Києві.

Правда, зустріч Олександра з Тоні відбудеться не в рингу, а в рамках 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відбудеться в столиці України з 30 вересня по 5 жовтня 2018 року. Участь Усика українському оргкомітету конвенції підтвердив його промоутер Олександр Красюк, а участь Белью – президент WBC Маурісіо Сулейман.

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Бій ж між Усиком та Белью за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі, за словами Олександра Красюка, повинен пройти в Великобританії 10 або 17 листопада 2018 року.

Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердили Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд та Менні Пакяо. А також мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу і інші легендарні боксери минулого.

Нагадаємо, в столицю України прилетять близько 700 учасників конгресу з 160 країн світу. У їх числі будуть чинні чемпіони світу, легендарні боксери минулого, президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери і функціонери. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став "Вічний" чемпіон WBC в суперважкій вазі, мер Києва Віталій Кличко.

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