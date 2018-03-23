Усик "звернувся" до Ілона Маска: приголомшливе фото
Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик звернувся до відомого інженера, гендиректора компанії "SpaceX" Ілона Маска.
У своєму Instagram боксер передав "привіт" Ілону Маску.
"Ілон, ми вилітаємо", – написав Усик у дописі під вражаючим знімком.
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На світлині Олександр Усик та ще двоє хлопців з його команди стоять вертикально лише на головах, нічим не допомагаючи собі втримати рівновагу.
Очевидно, цим фото український боксер продемонстрував своїм шанувальникам відмінну фізичну форму.
Нагадаємо, Олександр Усик ще той дотепник – готуючись до бою з росіянином, він традиційно потішив шанувальників фірмовими танцями, зокрема, під відому пісню Світлани Лободи "Твои глаза".
Як відомо, вирішальний бій WBSS відбудеться 11 травня в мегаполісі Джидда – економічній столиці Саудівської Аравії, розташованої на березі Червоного моря, неподалік від Мекки.
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