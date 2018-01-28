Усика у Києві зустрів хом'як – боксер подумав, що то його друг: теплі кадри

Чемпіон світу за версіями WBO та WBC у першій важкій вазі Олександр Усик уже провернувся до Києва. В аеропорту "Бориспіль" на нього чекали не лише представники ЗМІ, а й численні шанувальники українця та його друзі.

Як зізнався Олександр під час імпровізованої прес-конференції, після бою він довго не міг заснути, відтак не спав фактично всю ніч.

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"Прийшов, полежав, тільки в літаку вдалося поспати. Заважало багато емоцій, але ближче до ранку вони трохи вляглися", – зазначив чемпіон.

Зауважимо, що опісля відбувся досить кумедний випадок. Річ у тім, що на боксера чекав ще й яскравий сюрприз від авторів мультфільму "Викрадена принцеса", в якому він озвучив одного з персонажів, передає "Обозреватель".

Так, Усик спершу подумав, що в костюмі хом'яка його друг і колега Денис Беринчик, відтак розсмішив усіх присутніх.

Зустріч Усика в еропорту "Бориспіль" у Києві: відео

Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.