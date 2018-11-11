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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Усика у незвичний спосіб порівняли з Мухаммедом Алі: фото

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      Усик переміг Белью
      Усик переміг Белью / Getty Images

      Після перемоги Олександрі Усика у бою проти британця Тоні Белью, наш боксер не уник порівняння зі славетним Мухаммедом Алі.

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      Для початку варто відзначити, що обоє боксерів народилися в один день – 17 січня. От тільки Кассіус Марселлус Клей (ім’я при народженні Мухаммеда Алі) народився у 1942 році, а Усик – через 45 років у 1987 році.

      Однак на цьому схожості не закінчуються. Обоє є олімпійськими чемпіонами (Алі на Олімпіаді-1960, Усик – Олімпіаді-2012).

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      А після бою проти Белью фотографам вдалося спіймати ракурс, де Усик стоїть після перемоги так само, як і Алі.

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      До слова, після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка.

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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