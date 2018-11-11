Усика у незвичний спосіб порівняли з Мухаммедом Алі: фото
Після перемоги Олександрі Усика у бою проти британця Тоні Белью, наш боксер не уник порівняння зі славетним Мухаммедом Алі.
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Для початку варто відзначити, що обоє боксерів народилися в один день – 17 січня. От тільки Кассіус Марселлус Клей (ім’я при народженні Мухаммеда Алі) народився у 1942 році, а Усик – через 45 років у 1987 році.
Однак на цьому схожості не закінчуються. Обоє є олімпійськими чемпіонами (Алі на Олімпіаді-1960, Усик – Олімпіаді-2012).
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А після бою проти Белью фотографам вдалося спіймати ракурс, де Усик стоїть після перемоги так само, як і Алі.
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До слова, після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка.