Усика у незвичний спосіб порівняли з Мухаммедом Алі: фото

Після перемоги Олександрі Усика у бою проти британця Тоні Белью, наш боксер не уник порівняння зі славетним Мухаммедом Алі.

Читайте також: Усик переміг Белью нокаутом у восьмому раунді

Для початку варто відзначити, що обоє боксерів народилися в один день – 17 січня. От тільки Кассіус Марселлус Клей (ім’я при народженні Мухаммеда Алі) народився у 1942 році, а Усик – через 45 років у 1987 році.

Однак на цьому схожості не закінчуються. Обоє є олімпійськими чемпіонами (Алі на Олімпіаді-1960, Усик – Олімпіаді-2012).

Читайте також: Відео нокауту Белью у бою проти Усика

А після бою проти Белью фотографам вдалося спіймати ракурс, де Усик стоїть після перемоги так само, як і Алі.

Читайте також: Повага: Усик поділився незвичним спільними фото з Белью після бою

До слова, після перемоги Усика над Белью в залі виникла бійка.