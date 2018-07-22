Усику можуть присвоїти звання Героя України: з'явилась різка реакція Геращенко

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA, IBF українець Олександр Усик, який переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії, що проходив у Москві, є спортивним кумиром, а Героями України є бійці, які захищають країну на Донбасі.

Про це заявила перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко у Facebook.

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українського боксера Олександра Усика з історичною перемогою над росіянином Гассієвим і запропонував президенту України Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України.

"За всієї поваги до наших спортсменів, а також до їхніх досягнень і перемог, радості, що Український Прапор піднімається на честь цих перемог, й лунає український гімн, усвідомлення, що держава має підтримувати розвиток спорту, все ж вважаю популістськими й непродуманими заяви про те, що переможець в спортивному двобої має отримати звання Героя України", – наголосила вона.

Політик підкреслила, що справжні українські герої захищають країну у російсько-українській війні, яка триває на Донбасі.

Герої України – на фронті! Вони захищають Україну в реальних боях з Москвою, а не в Москві. Й хотілося б, аби наш уряд в тилу пам'ятав, де війна й де справжні герої, а не спортивні кумири. Й щоб уряд не плутав грішне з праведним, не мішав все докупи, й не займався популізмом і демагогією на темі героїв. Мабуть, якби хоч раз побували на передовій і під обстрілами, то не займалися б демагогією,

– додала Геращенко.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.