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Усику пригрозив поразкою один з топ-боксерів

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Ентоні Белью
Ентоні Белью / BOXING Channel

Чемпіон світу за версією WBC Ентоні Белью заявив, що зуміє здолати українця Олександра Усика завдяки своєму досвіду.

"Він – дивовижний боєць, набагато кращий, ніж я. Але знаєте що? Він не б'є так сильно, як я. Усик робить достатньо для перемоги, а у мене вищий IQ. Я розумію професійний бокс краще, ніж Усик", сказав британець в коментарі для "Врингу".

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За словами Белью, він довше у професійному боксі та має значно більше досвіду.

Знаю, як підніматися з підлоги, я пройшов через бійні. Бої Олександра Усика завжди складаються на його користь, але, повірте мені, я зрівняв би бій,
– додав боксер.

За словами Белью, раніше у нього самого часто вірили не до кінця, втім він доводив, що найкращий своїми перемогами.

"Мені говорили, що я – сміття, що я ніколи не виграю титул чемпіона світу, що Девід Хей вирубає мене за два раунди. Потім ті ж люди говорили, що Хей був розслаблений. Коли я побив його вдруге, вони говорили, що я побив старого. Вони завжди знаходять виправдання", – відзначив британський боксер.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

Теги: Новини спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 Канал
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