Усім депутатам заборонено виїзд за кордон, - нардеп

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що депутатам заборонили виїжджати за кордон.

Усім депутатам заборонено виїжджати з України. Нікому з нардепів не підписують нові відрядження, а вже підписані – скасували. Про це пише Олексій Гончаренко.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко не підтвердив 24 Каналу цю інформацію і порадив звернутися до самого нардепа. За його словами, існує законодавство, яке регламентує перетин державного кордону чиновниками під час воєнного стану, зокрема постанова Кабінету міністрів №57.