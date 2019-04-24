Усім нардепам вручать священні подарунки перед Великоднем

Депутатам Верховної Ради у Чистий четвер напередодні Великодня, 25 квітня, подарують Біблії.

Дарування відбудеться у стінах парламенту з 9:00 до 11:00, повідомили в апараті Ради. Подарунки народним обранцям вирішило зробити Міжфракційне депутатське об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України".

Читайте також: Чистий четвер 2019: дата та що не можна робити в цей день в Україні

Метою такої акції є заклик політиків звернути свої думки до духовних цінностей і воскресіння Ісуса Христа та об’єднатися у молитві за Україну і її майбутнє, попри всі політичні баталії,

– розповіли автори ініціативи

Хто входить до об’єднання "За духовність, моральність та здоров’я України"? Його очолює нардеп від "Народного фронту" Павло Унгурян. До складу входить 51 народний депутата, зокрема, Ігор Мосійчук ("Радикальна партія"), Максим Поляков ("Народний фронт"), Єгор Соболєв ("Самопоміч"), Олександр Шевченко (позафракційний), Максим Бурбак ("Народний фронт") та інші.