14:40
28 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
2°C -2°C
  • четвер
    2°C -2°C
  • п'ятниця
    5°C -5°C
  • субота
    7°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Лють висланих дипломатів. Небезпечна Червона Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 березня
Вєсті.UA. Проміжна посада Парасюка. Конкурс не для слабкодухих
Вєсті.UA
20:27, 27 березня
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Ускладнити торговельні відносини з ЄС може спецрозслідування щодо імпорту сірчаної кислоти

144 Читать новость на русском
Міністерством економічного розвитку і торгівлі
Міністерством економічного розвитку і торгівлі / blogs.informator.news

Спеціальне розслідування, що проводиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі щодо імпорту сірчаної кислоти в Україну, загрожує ускладненням торговельних відносин з Євросоюзом і Білоруссю, аж до позовів в СОТ.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловила Анжела Махінова, партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року СхідГЗК і "Сумихімпром", що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, чиновники Мінекономторгівлі, без будь-яких попередніх досліджень, відкрили спеціальне розслідування.

"У цій справі дуже багато проблемних моментів, і прийняття будь-яких загороджувальних заходів при їх наявності загрожує позовами від країн-імпортерів в СОТ", сказала вона.

Зокрема, за її словами, Білорусь розглядає можливість застосування заходів у відповідь.

"Крім того, не варто забувати, що ЄС, а саме, Німеччина, є третім за обсягом імпортером сірчаної кислоти в Україну. Всі пам'ятають справу з обмеженням імпорту легкових авто, коли Україна програла Японії в СОТ. І зараз ми наступаємо на ті ж граблі", зазначила вона.

Махінова вважає, що ЄС може затурбуватись низкою спецрозслідування, які ініціювала Україна.

"У 2015 рік було проведено спецрозслідування щодо поліуретану, по суті, проти ЄС. Воно завершилося запровадженням заходів, і цю пілюлю ЄС проковтнув. Зараз ведеться це спецрозслідування щодо сірчаної кислоти, а буквально на минулому тижні "Укртатнафта" подала заяву на третє спецрозслідування щодо нафтопродуктів. Тобто, наростає спецрозслідування, і я думаю, що ЄС дуже затурбується цією ситуацією", підкреслила вона, додавши, що можливе ускладнення відносин і підняття даного питання в комітетах СОТ.

Крім того, А.Махінова зазначила дефіцит рухомого складу для перевезення сірчаної кислоти в Україні, а ті цистерни, які є, знаходяться в критичному стані.

Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Євросоюз СОТ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Страсний тиждень-2018: що можна їсти
сьогодні, 12:05 Страсний тиждень-2018: що можна їсти
6798
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сьогодні, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 443
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 11:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
827
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 10:44 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
7062
Меценат українських олімпійців: У США наші земляки допомагали спортсменам, хто чим міг
сьогодні, 10:01 Меценат українських олімпійців: У США наші земляки допомагали спортсменам, хто чим міг
Іван Вербицький 511
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук