Ускладнити торговельні відносини з ЄС може спецрозслідування щодо імпорту сірчаної кислоти

Спеціальне розслідування, що проводиться Міністерством економічного розвитку і торгівлі щодо імпорту сірчаної кислоти в Україну, загрожує ускладненням торговельних відносин з Євросоюзом і Білоруссю, аж до позовів в СОТ.

Таку думку в коментарі Бізнес-порталу UAprom висловила Анжела Махінова, партнер юридичної фірми Sayenko Kharenko.

Як повідомлялося раніше, в серпні минулого року СхідГЗК і "Сумихімпром", що займають домінуюче становище на ринку сірчаної кислоти, звернулися в МЕРТ скаргою на імпорт цієї сировини, який, на їхню думку, завдає шкоди українським хімікам. У свою чергу, чиновники Мінекономторгівлі, без будь-яких попередніх досліджень, відкрили спеціальне розслідування.

"У цій справі дуже багато проблемних моментів, і прийняття будь-яких загороджувальних заходів при їх наявності загрожує позовами від країн-імпортерів в СОТ", – сказала вона.

Зокрема, за її словами, Білорусь розглядає можливість застосування заходів у відповідь.

"Крім того, не варто забувати, що ЄС, а саме, Німеччина, є третім за обсягом імпортером сірчаної кислоти в Україну. Всі пам'ятають справу з обмеженням імпорту легкових авто, коли Україна програла Японії в СОТ. І зараз ми наступаємо на ті ж граблі", – зазначила вона.

Махінова вважає, що ЄС може затурбуватись низкою спецрозслідування, які ініціювала Україна.

"У 2015 рік було проведено спецрозслідування щодо поліуретану, по суті, проти ЄС. Воно завершилося запровадженням заходів, і цю пілюлю ЄС проковтнув. Зараз ведеться це спецрозслідування щодо сірчаної кислоти, а буквально на минулому тижні "Укртатнафта" подала заяву на третє спецрозслідування щодо нафтопродуктів. Тобто, наростає спецрозслідування, і я думаю, що ЄС дуже затурбується цією ситуацією", – підкреслила вона, додавши, що можливе ускладнення відносин і підняття даного питання в комітетах СОТ.

Крім того, А.Махінова зазначила дефіцит рухомого складу для перевезення сірчаної кислоти в Україні, а ті цистерни, які є, знаходяться в критичному стані.