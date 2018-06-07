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"Усміхайся": К'яра Ферраньї опублікувала ніжні фото з тримісячним сином

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К'яра Ферраньї з сином Лео
К'яра Ферраньї з сином Лео / Instagram

Відома італійська блоггерка К'яра Ферраньї має мільйони шанувальників у соціальних мережах, які із захопленням спостерігають за її особистим життям. Так, К'яра часто фотографується зі своїм сином Лео і нареченим італійським співаком Fedez.

Зворушливі фото і відео співачка публікує на своїй сторінці в Instagram. 

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Блоггерка поїхала у Лондон на два дні і в соціальних мережах розповідає, як сильно сумує за маленьким Лео.

"Буду дуже сильно сумувати за цими трьома. Сім'я – це все", – прокоментувала фото Ферраньї.

Крім того, К'яра показала своїм шанувальникам відео з малюком, якому вона говорить "усміхайся".

К'яра Ферраньї з сином: дивіться відео

 

When you cannot find your best angle for a photo

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі. 

Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.

Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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