"Усміхайся": К'яра Ферраньї опублікувала ніжні фото з тримісячним сином

Відома італійська блоггерка К'яра Ферраньї має мільйони шанувальників у соціальних мережах, які із захопленням спостерігають за її особистим життям. Так, К'яра часто фотографується зі своїм сином Лео і нареченим італійським співаком Fedez.

Зворушливі фото і відео співачка публікує на своїй сторінці в Instagram.

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Блоггерка поїхала у Лондон на два дні і в соціальних мережах розповідає, як сильно сумує за маленьким Лео.

"Буду дуже сильно сумувати за цими трьома. Сім'я – це все", – прокоментувала фото Ферраньї.

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 6 Чер 2018 р. о 4:55 PDT

Крім того, К'яра показала своїм шанувальникам відео з малюком, якому вона говорить "усміхайся".

К'яра Ферраньї з сином: дивіться відео

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 7 Чер 2018 р. о 2:24 PDT

19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі.



Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.

Хто така К'​яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.



Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.