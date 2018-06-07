"Усміхайся": К'яра Ферраньї опублікувала ніжні фото з тримісячним сином
Відома італійська блоггерка К'яра Ферраньї має мільйони шанувальників у соціальних мережах, які із захопленням спостерігають за її особистим життям. Так, К'яра часто фотографується зі своїм сином Лео і нареченим італійським співаком Fedez.
Зворушливі фото і відео співачка публікує на своїй сторінці в Instagram.
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Блоггерка поїхала у Лондон на два дні і в соціальних мережах розповідає, як сильно сумує за маленьким Лео.
"Буду дуже сильно сумувати за цими трьома. Сім'я – це все", – прокоментувала фото Ферраньї.
Крім того, К'яра показала своїм шанувальникам відео з малюком, якому вона говорить "усміхайся".
К'яра Ферраньї з сином: дивіться відео
19 березня у К'яри Ферраниї і Fedez народився син Лео. З перших днів народження малюка, К'яра вже публікувала його фото у соціальні мережі.
Малюк отримав ім'я на честь мотоцикла марки Benell Benelli Leoncino – шедевр італійського дизайну середини 20-го століття.
Хто така К'яра Ферраньї? Відома італійська модель, бізнес-вумен, а також одна з найвідоміших світових фешн-блогерів. Крім того, популярність дівчина отримала завдяки особистому контенту The Blonde Salad.
Наречений дівчини – італійський репер, співак і музичний продюсер Fedez. Його справжнє ім'я – Федеріко Леонардо Лючі.