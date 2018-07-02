Усміхнена Кайя Гербер прикрасила обкладинку Vogue: фото
Донька супермоделі Сінді Кроуфорд, 16-річна Кайя Гербер знялася на обкладинку італійського журналу Vogue.
Кайя опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.
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Кайя Гербер на обкладинці глянцю виглядає дуже жвавою і щирою. Дівчина широко усміхається і дивиться прямо у камеру.
Варто зауважити, що модель одягнена у трендові пастельні кольори, а на обличчі легкий нюдовий макіяж.
Кайя Гербер / Vogue Italia
Джерело: 24 Канал
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