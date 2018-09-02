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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Усміхнена Єлизавета II відвідала святу літургію: стильний образ королеви

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Королева Єлизавета II відвідала церкву в Шотландії
Королева Єлизавета II відвідала церкву в Шотландії / www.gettyimages.in

Її Величність традиційно відвідала ранкову службу в церкві, яка відбулась 2 вересня. Наразі королева перебуває в замку Балморал у Шотландії, у якому часто проводить свій літній відпочинок.

Для відвідин церкви під назвою Crathie Kirk Єлизавета II одягнула стильний темно-синій костюм з яскравим салатовим капелюшком, який дуже пасував королеві. Свій образ вона завершила рукавичками, традиційним перловим намистом та дорогоцінною брошкою. Королева, яка відправлялась у церкву автомобілем, виглядала щасливою та усміхненою.

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Королева Єлизавета II відвідала церкву в Шотландії


Королева Єлизавета II відвідала церкву в Шотландії

Разом з нею з церкви їхав її син принц Чарльз, який теж мав піднесений настрій. На фотографіях можна побачити, що він одягнув класичний чорний смокінг, білу сорочку та метелик.


Принц Чарльз відвідав церкву в Шотландії

Варто додати, що замок Балморал (англ. Balmoral Castle) в області Абердиншир, Шотландія, є приватною резиденцію англійських королів і раніше була літньою резиденцією королеви Вікторії. Зазвичай замок відкритий для відвідувачів з середини квітня до кінця липня, але здебільшого свій вільний час там проводить найближча сім’я королеви Єлизавети II.

Теги: LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я Мода
Джерело: 24 Канал
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