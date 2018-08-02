Успенський піст: правила дотримання – що можна і не можна робити в цей період

Успенський піст триває кожного року два тижня – з 14 по 28 серпня. За суворістю піст прирівнюється до Великого посту. Як правильно постити та що не можна робити під час посту – далі в матеріалі.

Будь-який піст вимагає від віруючих людей старання і дотримання багатьох обмежень. Успенський піст – багатоденної період утримання. Він кожного року триває два тижня – з 14 по 28 серпня. Цей піст суворий, але це стосується не лише харчування.

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Що можна робити в Успенський піст?

На початку кожного посту слід читати ранкові та вечірні молитви. Їсти в період посту потрібно рослинну їжу, фрукти і овочі, відрікаючись від м’яса, молочних продуктів і спиртних напоїв.

Потрібно відвідувати церкву та помолитися біля чудотворних образів за благополуччя і здоров’я коханих та близьких людей. У перші дні Успенського поста бажано освячувати воду.



В піст заборонено споживати м'ясні та молочні продукти, а також алкоголь

Церквою не забороняються заняття повсякденними справами. Однак священики закликають відмовитися від поспіху, суєти і підвищеного навантаження. Не можна навантажувати себе більше, ніж слід. Краще спрямувати сили, що залишилися в духовне русло, а вільний час проводити в роздумах і молитвах.

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Що не можна робити в Успенський піст?

Неробство, жадібність, зловтіха, погані думки, погані слова та інші гріхи – неприпустимі в піст. В першу чергу під час духовного утримання ви очищаєте свою душу від негативу.

В піст не можна укладати шлюби. Весілля – це торжество і радість, що неприпустимо в цей період. Також слід утриматися від інтимної близькості.

Не рекомендується відвідувати розважальні заходи, танцювати та співати. Під забороною перегляд телевізора та й узагалі будь-якого розважального контенту. Слід проводити менше часу за комп’ютером.



Потрібно обмежити час за комп'ютером та відмовитись від перегляду телевізора

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Не можна вдаватися до смутку і туги.

Під забороною також ворожіння. Не можна передбачати своє майбутнє та намагатися змінити долю.