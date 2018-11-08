Успіх демократів на виборах до Конгресу для Путіна ще гірший, ніж для Трампа, – Foreign Policy

Здобуття демократами більшості в Палаті представників обіцяє продовження розслідування російського втручання у вибори в США, а обидві партії, ймовірно, будуть проштовхувати додаткові санкції проти Москви за все – від її військових інтервенцій в Україну та Сирію до отруєння екс-співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це пише Foreign Policy.

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У березні члени комітету у справах розвідки Палати представників припинили розслідування щодо ймовірного втручання Росії в американські вибори через те, що не знайшлося доказів змови між виборчим штабом Трампа і Росією. Тепер демократи, які будуть головними в комітеті, відновлять "російське розслідування" і візьмуться вивчати фінансове становище Трампа, йдеться у статті.

Росію також очікують нові санкції. Так, до Конгресу вже внесені декілька законопроектів, зокрема, й "Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля" (DESKAA), покликаний стримати Росію від втручання у вибори в США, а також перешкоджати її діям в Україні та Сирії". Пропонується обкласти санкціями російські держоблігації, енергетичні проекти, олігархів і держбанки.

Окрім того, Москва втратила друга у Палаті представників. Республіканець Дейна Рорабейкер, який 30 років був членом Палати представників, програв вибори і втратив свій мандат. Він очолював підкомітет у справах Європи та Євразії в комітеті з міжнародних справ. Рорабейкер відомий тим, що отримував інформацію безпосередньо з Москви і використовував її для просування інтересів російського уряду у Вашингтоні,

– пояснює видання.

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Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.



Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.

ПЕРЕБІГ І РЕЗУЛЬТАТИ ПРОМІЖНИХ ВИБОРІВ ДО КОНГРЕСУ США: ХРОНІКА ПОДІЙ

З чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.



Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.



Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на пост президента США.