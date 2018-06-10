Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня

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Українським військовим вдалося пройти вперед і зайняти кращу позицію

Українським бійцям вдалося пройти вперед до окупованого Донецька. Поміж обстрілами українські бійці продовжують укріплювати свої позиції, які подекуди знаходяться за сотні метрів від ворожих позицій.

Здається, що 800 метрів – не така вже й велика відстань, але коли йдеться про просування вперед під час окопної війни – це величезний шмат української землі. І окупований Донецьк став ще ближчим, до нього залишилось 4,5 кілометри.

Стежка серед безлічі лісосмуг і полів веде ближче до позицій. Відстань до бойовиків тепер якихось 300 метрів. Піти вперед запропонував взводний, він же і реалізовував задум на практиці разом із своїми бійцями, адже укріплювались ще із зими.

Дивіться сюжет з передової

Що означає звільнення міністра фінансів Данилюка

Міністра фінансів Олександра Данилюка звільнили з руки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Експерти кажуть, Гройсман з Данилюком посварилися через розбіжності у поглядах як має відбуватися реформа Державної фіскальної служби. А також яким має бути бюджет України у 2019 році.

254-ма голосами парламент відправив у відставку міністра фінансів України Олександра Данилюка. Фактично зробили це руками депутатів від "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту". А усунули Данилюка через особистий конфлікт з Володимиром Гройсманом, який розгорівся два тижні тому.

"Коли я прилетів до Брюсселю вести надзвичайно важливі перемовини, мене чекав лист міністра фінансів для мене не зрозумілий і, на мій погляд, не адекватний", – прокоментував Гройсман.

Напредодні візиту Гройсмана до Брюселю, Данилюк "підклав справжню свиню" прем'єру. Відправив лист послам країн "Великої сімки", звинувативши у ньому Гройсмана у навмисному зволіканні із призначенням нового голови Державної фіскальної служби. Мовляв, виконувач обов'язків ДФС Мирослав Продан є лояльним до прем'єра. Тож фактично Гройсман, а не Данилюк керує податковою.

Більше подробиць скандалу – у сюжеті

Закон про Антикорупційний суд: яка роль дісталась експертам-міжнародникам

Після двох місяців саботажу депутати таки ухвалили закон про Антикорупційний суд, від якого залежить наша співпраця з МВФ. Спочатку переконати, потім підбадьорити і врешті похвалити народних обранців до Ради прийшов і президент Петро Порошенко. Саме він є автором законопроекту, до якого було аж дві тисячі поправок від нардепів.

Два роки обіцянок і війн, тиждень розгляду поправок і три тижні гострих суперечок із Міжнародним валютним фондом – і ось вже президент гордо презентує в парламенті текст законопроекту про Антикорупційний суд, який з усіма, мовляв, узгоджений і до розгляду готовий.

Як приймали довгочікуване рішення – дивіться у сюжеті

В Одесі почали частіше нападати на проукраїнських активістів: деталі інцидентів

В Одесі почастішали факти нападів на місцевих проукраїнських активістів. Цього тижня поранили лідера автомайдану Віталія Устименка. У травні напали на екс-керівника Правого Сектору Сергія Стерненка. А ще раніше фіксували десятки випадків побиттів, нападів і залякувань решти місцевих активістів. Жертви переконують, що у такий спосіб місцева влада намагається їх залякати.

Подробиці нападів та чим вони закінчилися – дивіться у сюжеті

Чим завершилися аварії за участю президентського кортежу

Впродовж останніх трьох місяців дві аварії сталися з вини офіційних кортежів. Спершу поблизу Банкової автіка з супроводу президента збила дідуся. А нещодавно авто наїхало на 13-річного хлопчика. Воно теж нібито з кортежу гаранта, хоча в Адміністрації президента все заперечують. Такі ж ДТП ставалися і з супроводом Януковича.

У спальному районі Києва близько 21:00 вечора, 13 річний Сашко переходив дорогу з велосипедом в руках. Аж раптом на шаленій швидкості його збила іномарка. Удар був настільки потужний, що хлопця відкинуло на кілька метрів, там й досі лишилися сліди, які малювали поліцейські. Згодом з'ясувалося, хоч в Банковій це заперечують, що автомобіль належить президентському кортежу.

Всі подробиці нападів – дивіться у сюжеті