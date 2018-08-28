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Успіння Пресвятої Богородиці 2018: традиції та прикмети українців

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Успіння Пресвятої Богородиці 2018
Успіння Пресвятої Богородиці 2018 / www.preobraz.kiev.ua

Успіння Пресвятої Богородиці святкують в Україні 28 серпня. За переказами, в цей день апостоли, які проповідували в різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатись і здійснити поховання Діви Марії, матері Спасителя Ісуса Христа.

Католицька церква святкує Успіння Богоматері (Assumption of Mary) 15 серпня.

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Свято Успіння Богородиці збігається з кінцем Успенського посту, який вважається строгим.

Тому, хто дотримувався посту два тижні, можна починати харчуватися різноманітною їжею. Але, якщо ж Успіння Богородиці потрапляє на середу або п'ятницю, то треба зачекати ще один день.

У цей день віряни йдуть до церкви, щоб вшанувати пам'ять про Пресвяту Богородицю. Люди просять допомоги та заступництва у Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці

Після Успіння починається бабине літо, яке триватиме весь вересень. У давнину казали: "Успіння проводжай, а осінь зустрічай".

Якщо у цей день з'явилася веселка на небі – осінь буде теплою. А гарна погода на свято – Бабине літо буде прохолодним.

Багато павутини символізує, що зима буде морозною і малосніжною.

У цей період українці завершують жнива: у полях на Успіння залишали останній сніп, а в церкву приносили насіння і колосся різних хлібів для освячення.

Після свята Успіння в лісах починали збирати гриби та горіхи і запасалися їх на зиму.

Про що просять на Успіння Богородиці

На Першу Пречисту віряни йдуть до церкви і просять у  Богородиці допомоги і заступництва. Перед іконою Пресвятої Богородиці також моляться:

  • про позбавлення від страху перед фізичною смертю;
  • про зміцнення віри;
  • при хворобах.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини культури релігія Традиції
Джерело: 24 Канал
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