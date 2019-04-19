Установка устаткування Sany на державних шахтах дозволить підвищити енергонезалежність країни

Модернізація вугільної галузі завдяки установці нового гірничо-шахтного устаткування виробництва Sany Heavy Equipment дозволить підвищити енергонезалежність країни, а самим шахтам вийти на підвищення рентабельності.

Про це під час презентації техніки на території шахти в п'ятницю, 19 квітня, заявив очільник Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, повідомляє прес-служба ТОВ "Сани Україна", офіційного дилера Sany Heavy Equipment.

В рамках договорів, укладених з ДП "Мірноградуголь", ТОВ "Сани Україна" поставило на шахту "Капітальна" гирлове обладнання потужністю у понад 3 тисячі тонн вугілля на добу. Загальна вартість обладнання становила 140 мільйонів гривень.

Це перше капітальне вкладення на придбання нового обладнання та запуск нової лави, яке дозволяє розвивати шахту. Ми сподіваємося, що не останнє . Зараз ми працюємо ще над чотирма лавами. Це дасть можливість додатково видобувати від 1,5 до 2 тисяч тонн вугілля у добу. Це дозволить шахті, самостійно виплачувати заробітну плату та вийти на рентабельність,

– зазначив очільник області.

"Це вугілля дозволить нам перейти на енергонезалежність від інших постачальників, зокрема Росії, наситити наші ТЕС якісним вугіллям", – додав він.

За словами Куця, китайська техніка перевершує вітчизняні та інші аналоги за характеристиками ціни та якості.

"Якби не було позитивної динаміки використання такого обладнання (на шахті "Краснолиманська" – 24 канал), Я думаю ми б не пішли на його закупівлю. Воно показало себе якісним, надійним, енергоефективним", – сказав він.

Генеральний директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжіхонь, зі свого боку, підкреслив, що сьогодні на території України працює вже майже 30 одиниць прохідницьких комбайнів, 2 очисних комплекси та 150 штук механічних секцій кріплення виробництва китайського виробника.

"На ТОВ "Краснолиманська" наша техніка вже дозволила вийти на видобуток на рівні 8 тисяч тонн вугілля у добу. У найближчі місяці буде здійснено поставки ще 2 комплексів на держшахти, що дозволить нарощувати видобуток на території України та сприяти розвитку економіки України", – зауважив він.

"Шахта "Капітальна" сьогодні видобуває в середньому близько 1,4 тисяч тонн вугілля на добу. Після масштабного оновлення обладнання за рахунок техніки нового покоління, видобуток буде збільшено щонайменше у 2,5 рази, що істотно поліпшить економічні показники підприємства. Згалом же модернізація обладнання на державних шахтах дозволить наростити видобуток протягом 2 років в 3-5 рази", – зазначив директор ТОВ "Сани Україна" Андрій Крикун.

До кінця 2019 року "Сани Україна" планує поставити на шахти ДП "Мірноградуголь" ще 4 прохідницькі комбайни. Кожен комбайн щодоби забезпечить по 10-15 метрів підготовки очисних вибоїв. Загальна вартість цього обладнання – близько 100 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба компанії.

За словами Крикуна, очисні комбайни є здатними добути до 1,5 млн тонн вугілля без капітального ремонту, що удвічі більше за вітчизняні аналоги.

Поставлений на шахту "Капітальна" очисний комбайн MG210 має продуктивність до 12 тонн на хвилину, що робить його найпродуктивнішим в класі з використовуваних на території України. Цей показник в 2 рази є вищим за показники очисних комбайнів вітчизняного виробництва. Скребковий конвеєр SGZ630 володіє ресурсом до 3 мільйонів тонн, що також робить його кращим у класі на території України,

– мовиться у повідомленні прес-служби.

ТОВ "Сани Україна" планує здійснити поставки нового обладнання на ДП "Селідоввугілля", ДП "Шахтоуправління" Південнодонбаське №1 ", ДП" Шахта імені Сургая ", ПАТ "Лисичанськвугілля".