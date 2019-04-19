22:06
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Установка устаткування Sany на державних шахтах дозволить підвищити енергонезалежність країни

      164 Читать новость на русском
      Установка устаткування Sany на державних шахтах дозволить підвищити енергонезалежність країни

      Модернізація вугільної галузі завдяки установці нового гірничо-шахтного устаткування виробництва Sany Heavy Equipment дозволить підвищити енергонезалежність країни, а самим шахтам вийти на підвищення рентабельності.

      Про це під час презентації техніки на території шахти в п'ятницю, 19 квітня, заявив очільник Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, повідомляє прес-служба ТОВ "Сани Україна", офіційного дилера Sany Heavy Equipment.

      В рамках договорів, укладених з ДП "Мірноградуголь", ТОВ "Сани Україна" поставило на шахту "Капітальна" гирлове обладнання потужністю у понад 3 тисячі тонн вугілля на добу. Загальна вартість обладнання становила 140 мільйонів гривень.

      Це перше капітальне вкладення на придбання нового обладнання та запуск нової лави, яке дозволяє розвивати шахту. Ми сподіваємося, що не останнє. Зараз ми працюємо ще над чотирма лавами. Це дасть можливість додатково видобувати від 1,5 до 2 тисяч тонн вугілля у добу. Це дозволить шахті, самостійно виплачувати заробітну плату та вийти на рентабельність,
      – зазначив очільник області.

      "Це вугілля дозволить нам перейти на енергонезалежність від інших постачальників, зокрема Росії, наситити наші ТЕС якісним вугіллям", – додав він.

      За словами Куця, китайська техніка перевершує вітчизняні та інші аналоги за характеристиками ціни та якості.

      "Якби не було позитивної динаміки використання такого обладнання (на шахті "Краснолиманська" – 24 канал), Я думаю ми б не пішли на його закупівлю. Воно показало себе якісним, надійним, енергоефективним", – сказав він.

      Генеральний директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжіхонь, зі свого бокупідкреслив, що сьогодні на території України працює вже майже 30 одиниць прохідницьких комбайнів, 2 очисних комплекси та 150 штук механічних секцій кріплення виробництва китайського виробника.

      "На ТОВ "Краснолиманська" наша техніка вже дозволила вийти на видобуток на рівні 8 тисяч тонн вугілля у добу. У найближчі місяці буде здійснено поставки ще 2 комплексів на держшахти, що дозволить нарощувати видобуток на території України та сприяти розвитку економіки України", – зауважив він.

      "Шахта "Капітальна" сьогодні видобуває в середньому близько 1,4 тисяч тонн вугілля на добу. Після масштабного оновлення обладнання за рахунок техніки нового покоління, видобуток буде збільшено щонайменше у 2,5 рази, що істотно поліпшить економічні показники підприємства. Згалом же модернізація обладнання на державних шахтах дозволить наростити видобуток протягом 2 років в 3-5 рази", – зазначив директор ТОВ "Сани Україна" Андрій Крикун.

      До кінця 2019 року "Сани Україна" планує поставити на шахти ДП "Мірноградуголь" ще 4 прохідницькі комбайни. Кожен комбайн щодоби забезпечить по 10-15 метрів підготовки очисних вибоїв. Загальна вартість цього обладнання – близько 100 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба компанії.

      За словами Крикуна, очисні комбайни є здатними добути до 1,5 млн тонн вугілля без капітального ремонту, що удвічі більше за вітчизняні аналоги.

      Поставлений на шахту "Капітальна" очисний комбайн MG210 має продуктивність до 12 тонн на хвилину, що робить його найпродуктивнішим в класі з використовуваних на території України. Цей показник в 2 рази є вищим за показники очисних комбайнів вітчизняного виробництва. Скребковий конвеєр SGZ630 володіє ресурсом до 3 мільйонів тонн, що також робить його кращим у класі на території України,
      – мовиться у повідомленні прес-служби.

      ТОВ "Сани Україна" планує здійснити поставки нового обладнання на ДП "Селідоввугілля", ДП "Шахтоуправління" Південнодонбаське №1 ", ДП" Шахта імені Сургая ", ПАТ "Лисичанськвугілля".

      blog_ava
      Які виконавці виступили на сценах Зеленського та Порошенка: відео
      сьогодні
      7757
      Теги: Новини України Новини Донецька Вугільна промисловість
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      сьогодні , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 335
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      сьогодні , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 3877
      Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      сьогодні , 20:00 Леонід Кравчук про вибори президента, дебати та третій Майдан
      Світлана Попова 3560
      Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      сьогодні , 19:30 Обіцянки Зеленського: наскільки реально їх виконати
      1679
      Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      сьогодні , 18:00 Чи зможе новообраний президент розпустити парламент: пояснення юриста
      Ірина Поліщук 891
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук