Усунено начальника обласного та районного ТЦК: реакція Сухопутних військ на затримання в Одесі

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що почали службове розслідування щодо затримання військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК та СП. Усунено від виконання обо'язків начальників обласного та районного ТЦК в Одесі.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ. Як у Сухопутних військах відреагували на затримання службовців ТЦК в Одесі? СБУ затримала військовослужбовців груп оповіщення Пересипського районного ТЦК та СП. У ЗСУ почали службове розслідування. За рішенням головнокомандувача ЗСУ він виконання обов'язків усунено начальника Одеського обласного ТЦК та СП, а також начальника Пересипського районного ТЦК та СП. Службове розслідування за даним фактом доручили провести начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Наголошуємо, що будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку,

– зазначили у відомстві. У ЗСУ надають правоохоронцям всебічне сприяння у розслідуванні.