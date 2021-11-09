Утримували в нелюдських умовах: роми захоплювали людей в рабство на вокзалі в Одесі

У Білгород-Дністровському районі Одещини виявили організацію, яка брала людей в рабство. Потерпілим обіцяли гідну зарплатню та безкоштовне проживання. Однак вони отримували тільки нелюдські умови.

Поневоленням займалася група ромів. Жертв вони знаходили на залізничному вокзалі Одеси. Коли до них навідалися правоохоронці, поневолених було 12.

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Вивозили в селище на Одещині

Переважно потерпілими ставали люди, які були бездомними. Їм пропонували роботу із зарплатнею від 7 до 12 тисяч гривень на місяць. Також зловмисники обіцяли надати безкоштовне житло та харчування.

Завербованих бездомних доставляли на територію фермерського господарства в селищі Сарокозаче. Там їх заселяли в будинки, які були взагалі непридатні для проживання.



Один із поневолених чоловіків / Фото Нацполіції

Платили їжею та алкоголем

Щодня цих людей змушували тяжко працювати на польових роботах по 16 годин на добу. У цей час вони проживали в бараках.

Весь "заробіток" на підприємстві обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу. Також їм давали дешевий алкоголь.

Наглядачі били за непокору

На території споруд, де проживали потерпілі, постійно були наглядачі, яких називали "бригадири". Ці люди контролювали дотримання встановлених правил.

А саме вони слідували з вчасним підйомом та відправленням на роботу. Також так звані "бригадири" обмежували поневолених у пересуванні після повернення з робіт.

Самостійно залишити територію господарства потерпілі не могли. Якщо вони висловлювали непокору, то потерпали не лише від психологічного, а й фізичного насильства.

Потерпілі розповідають, як їх поневолили: дивіться відео

На території ховався злочинець

Правоохоронці провели 8 обшуків: у помешканнях фігурантів та в будинках, де незаконно утримували громадян. Там знайшли та вилучили речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.



Потерпілі у відділку поліції / Фото Нацполіції

Окрім цього, на території переховувався мешканець Закарпаття, якого розшукували за крадіжку. Наразі вже 5 із 12 поневолених звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину.

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Що загрожує фігурантам

Правоохоронці розслідують цей випадок за статтею про незаконне позбавлення волі та викрадення людей. Якщо вину затриманих доведуть, вони відправляться до в'язниці на 5 років.



Постраждалий дає свідчення поліцейському / Фото Нацполіції