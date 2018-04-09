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Утримувані збунтувалися у СІЗО Миколаєва: жінкам рекомендують не виходити на роботу

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8 квітня у слідчому ізоляторі Миколаєва близько 50 ув'язнених відмовилися після прогулянки заходити до своїх камер за розпорядженням адміністрації закладу.

Про це повідомляє ресурс "Преступности.НЕТ" з посиланням на джерела у пенітенціарній службі.

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Зазначається, що вранці близько 50 осіб вийшли на прогулянку, а після відведеного на це часу відмовилися повертатися до своїх камер. За словами співрозмовника видання, деякі із утримуваних мали ознаки наркотичного та алкогольного сп'яніння.

Як підкреслюється, організатором бунту є громадянин Грузії Артур Саядов, який підозрюється в скоєнні низки крадіжок.

"Через непокору утримуваних чергові підняли тривогу та повідомили про те, що відбувається, Нацполіцію. Також адміністрація намагається викликати до СІЗО всіх співробітників установи та веде переговори з підозрюваними. Крім того, адміністрація ізолятора не може залучити поліцію або спецпризначенців для припинення заворушень – план на такі дії повинні узгодити в Мін'юсті, який курує пенітенціарну службу", – мовиться у повідомленні.

Журналісти також зауважили, що низка підозрюваних порушує порядок і ображає співробітників СІЗО вже протягом двох тижнів, у зв'язку з чим керівництво закладу рекомендувало жіночій частині колективу не виходити на роботу.

До слова, у Нацполіції області підтвердили інформацію, що на лінію 102 із СІЗО надійшов сигнал про відмову кількох десятків підозрюваних заходити в камери. Крім того, удень навколо ізолятора перебували співробітники патрульної поліції в екіпіруванні, аби завадити ймовірним спробам підозрюваних втекти з території СІЗО.

Інформації про поранених і потерпілих немає.

Нагадаємо, на початку лютого у Замковій колонії в Ізяславі, що на Хмельниччині, ув’язнені влаштували протести та оголосили голодування.

Теги: Новини України Кримінальні новини Фотоновини Новини Миколаєва СІЗО
Джерело: 24 Канал
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