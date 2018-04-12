Утримуваному в Росії Павлові Грибу забороняють передавати їжу, – батько

Павлові Грибу, незаконно ув'язненому в Росії в СІЗО Краснодару, забороняють передавати їжу. Стан здоров'я Павла інтенсивно погіршується.

Про це повідомляє батько бранця Ігор Гриб на свої сторінці у Facebook.

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"Ці продукти передавати заборонено. Гриб на дієті". Таку відповідь сьогодні почула людина, яка намагалась зробити Павлу продуктову передачу. Адміністрація СІЗО практично нічого не дозволила передати сину", – розповів батько утримуваного.

За словами Ігора Гриба, стан здоров'я Павла інтенсивно погіршується, медичну допомогу він не отримує. Станом на 9 квітня він почував себе дуже погано – у нього були блювота та сильний біль в животі.

Нагадаємо, Павло Гриб зник торік у серпні в Білорусі. За його словами, його схопили невідомі на автостанції Гомеля. Потім – переправили до Росії. Юнакові інкримінують тероризм. Мовляв, він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

2 березня 2018 року арешт Павла Гриба продовжили ще на 2 місяці.