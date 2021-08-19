Утворять синьо-жовтий прапор: під Дніпром одночасно запустять 500 ракет

На Дніпропетровщині в небо полетять 500 ракет одночасно. Це стане новим рекордом України. Ракети будуть пофарбовані у синій та жовтий колір. Таким чином вони утворять прапор України.

Подія відбудеться 22 серпня з 14:00 до 15:00 у рамках фестивалю повітроплавання DNIPRO OPEN SKY. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Синьо-жовтий прапор

У небо запустять ракети розміром як пластикова пляшка 0,5 літра. Вони виготовлені майстрами з різних куточків країн. 250 ракет будуть пофарбовані у жовтий колір, а 250 – у блакитний.

Також вони будуть наповнені нешкідливою синьо-жовтою фарбою, яка залишить при старті слід – прапор України. Організатором є "Асоціація Неосфера".

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Текст публікації керівника Нацреєстру рекордів України Лани Вєтрової:

У Дніпрі встановлять рекорд України: в небо одночасно злетять 500 моделей ракет 22 серпня з 14:00 до 15:00 на аеродромі «Кам’янка» в Дніпропетровській області у рамках фестивалю повітроплавання DNIPRO OPEN SKY ГО «Асоціація Ноосфера» проведе запуск 500 моделей ракет, створених майстрами ракетомоделістами з різних куточків країни.

Кожна модель ракети матиме розмір трохи більший ніж пластикова пляшка 0,5л. 250 ракет пофарбовані у жовтий, а ще 250 - у блакитний. Усі вони наповнені нетоксичною фарбою Холі національних кольорів, завдяки чому при старті сформують велетенський слід у вигляді кольорів прапора України.