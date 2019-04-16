Увесь масштаб пожежі у Нотр-Дамі показали на фото та відео

У мережі з’явилися фото та відеозаписи наслідків масштабної пожежі, що сталася у Соборі Паризької Богоматері. Фотокадри було знято з висоти пташиного польоту за допомогою безпілотника. Також є відео головного входу в собор.

На оприлюднених світлинах видно як масштаби пожежі, зокрема і всередині, так і її наслідки.

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Також журналістам французького видання La Croix вдалося сфотографувати екран, який встановлено у тимчасовому командному пункті пожежників. На зображенні прекрасно видно, якої сильної шкоди вогонь завдав собору.



Фото пожежі у Нотр-Дамі

На відеозаписі видно, що всередині будівлі, куди входять пожежники, димлять рештки, ймовірно, покрівлі собору.

Пожежа у Нотр-Дамі спалахнула увечері 15 квітня. Поки називають причиною реставраційні роботи, які тут розпочалися на початку квітня, однак, через що саме сталася пожежа, інформації немає.

Внаслідок інциденту обвалилася частину шпилю Собору та дах. Також вогонь поширився на одну з культових прямокутних веж храму. Наразі пожежники працюють як всередині, так і ззовні. За останнім даними, власне один із пожежників постраждав.

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Рятувальники переконували, існує ризик того, що великі дзвони впадуть. Якщо це станеться, то вежа і розвалиться. Проте згодом з’явилася інформація, що каркас храму все ж вдалося врятувати від обвалення.

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