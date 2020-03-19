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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Ув'язнення за фейки та дезінфекція транспорту: українець розповів про коронавірус в ОАЕ

      - Читать новость на русском
      ОАЕ / lowcostavia.com.ua

      В Об'єднаних Арабських Еміратах зараз офіційно зареєстровано 140 випадків коронавірусу, водночас 31 людина вилікувалася. Серед цих осіб є 1 громадянин України. Як борються з поширенням коронавірус в ОАЕ та які обмеження в країні – читайте далі.

      Загалом, ситуація в Еміратах є доволі спокійною, якщо порівнювати з іншими країнами, а уряд піклується про безпеку. Про це в ефірі 24 каналу розповів українець, який живе в Арабських Еміратах Євген Семенов.

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      Українець розповів, що перші випадки захворювань виявили саме у туристів. Тому одразу закрили авіасполучення з Іраном та іншими сусідніми країнами. До того ж, за його словами, в країні одразу заборонили видачу туристичних віз та видачу резидентських віз. Сьогодні вийшов указ про повне закриття кордонів.

      "Ті резиденти країни, які зараз перебувають закордоном, протягом 2 тижнів не зможуть повернутися. Літати буде можливість тільки у громадян, дипломатів та жителів затоки. В українців є ризик не потрапити до Еміратів", – зазначив Семенов.


      Євген Семенов / Скріншот з відео

      Хлопець також розповів, що Емірати – країна із найбільшою кількістю тестів на коронавірус. Зараз уже протестовано понад 130 тисяч осіб, враховуючи те, що в ОАЕ проживає понад 10 мільйонів. Це дозволяє виявляти заражених та уникати складних випадків.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Уряд закликає самоізольовуватись, якщо повернулись з-за кордону. А за недотримання поширення неправдивої інформації каратимуть.

      Люди свідомі, проте в нас є деякі суворі обмеження, зокрема за поширення фейкової інформації. За це можуть бути ув'язнення та штрафи, – розповів Семенов.

      Він також додав, що громадський транспорт продовжує працювати без жодних обмежень. Ввели додаткові заходи безпеки метро, таксі та автобуси. Їх дезінфікують на кожній кінцевій зупинці, а на кожному кроці є санітайзери.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео 24 каналу розмови з українцем, який живе в ОАЕ:

       

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Штрафи ОАЕ
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